Задержаны подозреваемые в мошенничестве при закупках для МВД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Задержаны подозреваемые в хищениях при закупке в МВД криминалистического оборудования, сообщает СК РФ.

"Задержаны начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур, подозреваемые в совершении трех эпизодов хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений", — говорится в сообщении.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Также СК РФ во взаимодействии с ФСБ России проведены обыски по местам службы, жительства фигурантов, изъяты предметы, которые будут исследованы в ходе дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось о возбуждении дела по трем эпизодам хищения при закупке в МВД России криминалистического оборудования. Сообщалось, что к уголовной ответственности привлекаются Гришин и Мазур, которые, по версии следствия, обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями.