Пожар в исправительной колонии под Пермью локализован, сообщил источник

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Пермском крае локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В 20.50 мск пожар в здании штаба на территории колонии локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров", — сообщил собеседник агентства.

Возгорание кровли административного здания произошло в 21.15 по местному времени в ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю (колония строгого режима). На место возгорания были вызваны пожарные расчеты исправительных колоний ГУФСИН России по Пермскому краю, а также расчет сил МЧС. Жертв и пострадавших нет.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона ранее сообщил, что причинами крупного пожара в колонии "Белый лебедь" в Пермском крае, по предварительным данным, считаются поджог и неисправность электрооборудования. По его словам, на территории горит трехэтажное кирпичное здание штаба размером 30 на 60 метров.