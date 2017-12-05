В Балашихе на строительном рынке загорелся торговый павильон

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Торговый павильон загорелся на площади 700 квадратных метров на территории строительного рынка "Строй Двор" в подмосковной Балашихе, из здания эвакуировано 16 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В микрорайоне Железнодорожный на улице Советская горит металлический одноэтажный торговый павильон строительного рынка "Строй Двор", — сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь уже распространился на площади 700 квадратных метров. Из здания выведены 16 человек.

На место пожара направлена мобильная лаборатория для замера проб воздуха на содержание вредных веществ. Обстоятельства пожара выясняются.