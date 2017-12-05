Суд продлил арест $16 млн по делу полковника Захарченко на четыре месяца

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 8 апреля 2018 года срок ареста 16 миллионов долларов, которые, по версии следствия, принадлежат полковнику МВД Дмитрию Захарченко и по решению другого суда подлежат обращению в доход государства, как незаконно нажитые, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия законно и обоснованно и подлежит удовлетворению: продлить срок арест денежных средств на четыре месяца, а всего до 8 апреля 2018 года", — сказала судья Юлия Сафина.

По версии СК, часть из более 16 миллионов долларов, обнаруженных на счетах Лилии Горшковой в ВТБ-24, "получена в качестве взяток" полковником Захарченко.

Горшкова являлась подругой гражданской жены Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой, которая попросила Горшкову открыть на свое имя счет в банке и положить туда 16 миллионов долларов для сохранности. Эти деньги были арестованы в рамках уголовного дела в отношении экс-полицейского.

На прошлой неделе Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Захарченко и его близких в пользу государства на сумму более чем 9 миллиардов рублей. Арестованные 16 миллионов долларов также по решению суда подлежат обращению в доход государства, но решение пока не вступило в законную силу.

Адвокат Захарченко Юрий Новиков затруднился пояснить РИА Новости причину продления ареста денег на 4 месяца при условии, что другой суд вынес решение об изъятии их в пользу государства.