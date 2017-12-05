В Подольске полиция закрыла цех, где разливали "паленый" алкоголь

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полиция изъяла 40 тонн спирта и 15 тонн спиртосодержащей жидкости на подпольном предприятии по производству контрафактного алкоголя в Подольске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность подпольного предприятия по производству алкоголя", — сообщила Волк.

В ходе мероприятий был обнаружен ангар, в котором производились в час около пяти тысяч бутылок контрафактного алкоголя, а также жили и работали 36 выходцев из Узбекистана. Кроме того, производство осуществлялось в антисанитарных условиях.

Отмечается, что полицейские изъяли 40 тонн спирта, 15 тонн спиртосодержащей жидкости, более 150 тысяч специальных марок, этикетки с наименованиями различных брендов водки, более 45 тысяч бутылок, а также оборудование.

Возбуждено уголовное дело по факту "производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору".