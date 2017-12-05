СК установил личности жертв крушения вертолета в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Пилот и сотрудник компании "Черномортранснефть" погибли при крушении вертолета в Ставропольском крае, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее во вторник вертолет Robinson-44 потерпел крушение, два человека погибли. По словам представителя ГУ МЧС по Ставропольскому краю, обломки машины найдены в Андроповском районе, на место выехали все оперативные службы.

"По предварительным данным, в дневное время легкомоторный вертолет Robinson R 44 потерпел крушение в районе поселка Киан Андроповского района Ставропольского края при проведении планового полета по проверке нефтепровода. Вертолет принадлежал московской авиакомпании "Баркол". На борту воздушного судна находились два человека: 52-летний командир судна и 49-летний пассажир – сотрудник "Черномортранснефти". При крушении вертолета оба мужчины погибли", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ, вертолет выполнял полет в рамках планового мероприятия по маршруту станица Незлобная — село Успенское.

Как отмечается, в настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.