Более семи тысяч жителей Пензы остаются без отопления из-за аварии

САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. В зоне отключения теплоснабжения в Пензе из-за повреждения тепломагистрали остаются 7,25 тысячи человек, в том числе 698 детей, сообщил региональный главк МЧС.

Как ранее во вторник сообщала компания "Т Плюс", ее специалисты устраняют нештатную ситуацию на тепломагистрали, где произошел прорыв, в результате чего без тепла остались более 180 жилых домов и 12 социальных объектов. По данным Минэнерго РФ, в зоне отключения оказались около 25,5 тысячи человек. По данным "Т Плюс", к 15.00 мск теплоснабжение было восстановлено в 118 домах и 11 соцобъектах. Власти города заявили, что отопление планируется восстановить к полуночи.

"По состоянию на 16.00 мск 5 декабря, без отопления остаются 52 многоэтажных дома с населением 7,25 тысячи человек, из них 698 детей, и социально значимые объекты: две школы и два детских сада", — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что аварийно-восстановительные работы ведутся на улицах Герцена и Коммунистической, где требуется замена участков трубопровода.

В настоящее время в Пензе температура воздуха составляет минус два градуса по Цельсию.