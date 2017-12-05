На Ставрополье начали проверку после крушения вертолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек — РИА Новости. Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета Robinson-44 в Ставрополье, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.

Ранее во вторник вертолет Robinson-44 потерпел крушение, два человека погибли. По словам представителя ГУ МЧС по Ставропольскому краю, обломки машины найдены около населенного пункта Кианкиз Андроповского района, на место выехали все оперативные службы.

"По факту данного происшествия проверку проводит Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура", — сообщил представитель Южной транспортной прокуратуры.