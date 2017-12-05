Теплоснабжение в Пензе восстановят к полуночи

САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. Отопление в жилых домах Пензы, которые во вторник остались без теплоснабжения из-за повреждения тепломагистрали, планируется восстановить к полуночи, заявил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Как ранее во вторник сообщала компания "Т Плюс", ее специалисты устраняют нештатную ситуацию на тепломагистрали, где произошел прорыв, в результате чего без тепла остались более 180 жилых домов и 12 социальных объектов. По данным Минэнерго РФ, в зоне отключения оказались около 25,5 тысячи человек. По данным "Т Плюс", к 12.00 мск теплоснабжение было восстановлено в 95 домах и 11 соцобъектах.

"В настоящее время на ликвидации последствий утечек работает девять бригад и 10 единиц спецтехники. В случае необходимости любая ресурсоснабжающая организация города готова прийти на помощь. Поэтому есть уверенность, что тепло на объекты поступит в запланированные сроки – к полуночи", — приводит слова Кувайцева пресс-служба мэрии.

По его словам, на улице Герцена на магистрали диаметром 700 миллиметров обнаружили две утечки, одна утечка выявлена на улице Коммунистической на магистрали диаметром 400 миллиметров.

Как отмечает, в свою очередь, "Т Плюс", по состоянию на 15.00 мск к теплоснабжению уже были подключены 118 жилых домов и 11 соцобъектов.

В настоящее время в Пензе температура воздуха составляет минус два градуса по Цельсию.