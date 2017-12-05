"Пятерочка" проверяет сообщения об избиении покупательницы в Петербурге

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" проводит проверку сообщения об избиении покупательницы магазина в Петербурге, сотрудник частного охранного предприятия, который мог участвовать в инциденте, отстранен от работы до завершения проверок, сообщил РИА Новости представитель "Пятерочки".

Во вторник ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что вечером в понедельник в полицию Пушкинского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что ее избил охранник супермаркета "Пятерочка" в Пушкине. Согласно информации ведомства, женщина обратилась в травмпункт, где у нее были зафиксировали ушибы. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

"Компания проводит внутреннюю проверку сообщения об инциденте в магазине торговой сети с участием сотрудника ЧОП — подрядчика компании. Имеющиеся в распоряжении службы безопасности компании видеозаписи и опрос сотрудников магазина не подтверждают факта причинения ущерба здоровью посетительницы", — сказали в "Пятерочке".

"Компания проводит внутреннюю проверку сообщения об инциденте в магазине торговой сети с участием сотрудника ЧОП – подрядчика компании. Имеющиеся в распоряжении службы безопасности компании видеозаписи и опрос сотрудников магазина не подтверждают факта причинения ущерба здоровью посетительницы. Компания взаимодействует с полицией для выяснения всех обстоятельств. Сотрудник ЧОП отстранён от работы на объектах компании до завершения всех проверок", — добавили в торговой сети.