В Москве задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с террористами

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в вовлечении в деятельность террористических организаций, действующих на территории Сирии, задержан в Москве, сообщает официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, "содействие в террористической деятельности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый с февраля 2016 года, находясь в Москве, занимался вовлечением уроженцев стран Средней Азии в участие в международных террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии, сообщает Иванова.

Мужчина задержан, в ближайшее время следователи предъявят ему обвинение.