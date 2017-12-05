С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга во вторник санкционировал арест 25-летнего Александра Брежнева, предполагаемого виновника ДТП с четырьмя погибшими, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

ДТП произошло в Невском районе города в ночь на 2 декабря. В понедельник водитель Mercedes, скрывшийся с места ДТП, был задержан.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Брежнева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — ред.), сроком на 2 месяца, до 2 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Максимальная санкция вменяемой подозреваемому статьи — 7 лет лишения свободы.