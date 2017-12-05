Никакой бомбы на Петровке, 38 не нашли

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Саперы после звонка "минера" обследовали центральное здание московской полиции на Петровке, 38 и не обнаружили ничего подозрительного, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах.

"В 16.25 проверку окончили, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, эвакуация из здания не проводилась.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.