Под Калининградом закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции

КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Работа детского сада в поселке Янтарный в Калининградской области приостановлена из-за вспышки кишечной инфекции у воспитанников, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"При получении информации о случаях кишечной инфекции среди воспитанников детского сада №2 поселка Янтарный специалисты управления оперативно приступили к эпидемиологическому расследованию и организации противоэпидемических мероприятий. Работа детского учреждения с 04.12.2017 приостановлена до выявления причин групповой заболеваемости и завершения всех противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что с 30 ноября по 4 декабря клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 18 детей, шестерых из них госпитализировали в инфекционный стационар, остальные получают амбулаторное лечение. По результатам проведенного исследования материала от заболевших определено, что это ротавирусная инфекция.

Для установления причин и условий возникновения заболевания, а также с целью его локализации проводится исследование проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, а также обследование сотрудников детсада, сообщили в ведомстве.