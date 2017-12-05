СК изъял документацию в мэрии Иваново по делу о нападении собак на ребенка

ВОРОНЕЖ, 5 дек — РИА Новости. Следствие в рамках расследования дела о нападении бродячих собак на девятилетнего мальчика в Иваново изъяло документацию и компьютерную технику в администрации города, а также допросило ее сотрудников, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Девятилетний мальчик был госпитализирован 31 октября в реанимацию областной детской клинической больницы Иваново после того, как на него напали бездомные собаки. По данным следствия, у него множественные раны головы, шеи, спины и плеч. Ребенка 1 ноября экстренно транспортировали в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"В настоящее время по уголовному делу произведено изъятие необходимой документации и компьютерной техники в администрации Иваново, а также ООО "Кора", с которым заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных; произведен анализ изъятой документации", — говорится в сообщении.

Также следствие допросило должностных лиц администрации Иваново и СНТ "40 лет Октября", где произошло нападение собак. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью ребенка.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по региону Ирина Котова, мальчик до сих пор находится на лечении в Москве.