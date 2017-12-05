В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием семи автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. ДТП с участием семи автомобилей произошло в Нижнем Новгороде: самосвал с отказавшими тормозами врезался в другие машины, а затем — в дом, сообщили РИА Новости в УГИБДД ГУМВД России по Нижегородской области, добавив, что, по предварительным данным, в аварии пострадали три человека.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 12.30 мск.

"По предварительным данным, самосвал китайского производства съезжал с моста и на повороте у него отказали тормоза. На повороте он столкнулся с двумя движущимися навстречу фурами, выехал на встречную полосу и врезался в четыре легковых автомобиля — "Волгу", Mitsubishi, "Газель" и еще одну машину, марка которой сейчас устанавливается. Потом самосвал врезался в дом. В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека, которые находились в машинах", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что один из пострадавших — водитель автомобиля, участвующего в ДТП, личности других сейчас устанавливаются. Их всех госпитализировали. Состояние здоровья пострадавших уточняется.