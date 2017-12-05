МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудники Главного управления службы безопасности МВД и ФСБ расследуют уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России Петра Гришина и его заместителя Олега Мазуры, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники ГУСБ МВД России и ФСБ России проводят мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбужденного в отношении начальника ЭКЦ МВД России генерал-лейтенанта полиции Петра Гришина и его заместителя полковника полиции Олега Мазуры", — сказала Волк.

Уголовное дело было возбуждено в связи с выявленными финансовыми злоупотреблениями при государственных закупках оборудования для нужд ЭКЦ МВД России. В настоящее время проводятся обыски в служебных кабинетах вышеуказанных должностных лиц, а также по местам их проживания.

"Дополнительно сообщаем, что ранее генерал-лейтенант полиции Петр Гришин подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", — добавила Волк.