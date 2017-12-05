Отключение тепла в Пензе затронуло более 25 тысяч человек

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Около 25,5 тысячи человек остались без теплоснабжения из-за повреждения тепломагистрали в Пензе, сообщается в материалах Минэнерго.

Как ранее во вторник сообщала компания "Т Плюс", ее специалисты устраняют нештатную ситуацию на тепломагистрали, где произошел прорыв, в результате чего без тепла остались более 180 жилых домов и 12 социальных объектов. В настоящее время в Пензе минусовая температура воздуха в градусах по Цельсию.

"Всего было прекращено теплоснабжение: многоквартирных жилых домов – 170 (около 25,5 тысячи человек); социально значимых объектов – 12", — говорится в сообщении министерства.

Как отмечает, в свою очередь, "Т Плюс", по состоянию на 12.00 мск к теплоснабжению уже были подключены 95 жилых домов и 11 соцобъектов.