В Якутске экстренно сел самолет

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия" с 27 пассажирами на борту экстренно сел в Якутске из-за срабатывания датчика отказа левого двигателя, сообщает авиакомпания.

"Пятого декабря у самолета Bombardier Dash 8 Q-300 авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс 402 по маршруту Черский — Якутск в 15.50 (время местное, 09.50 мск) сработал датчик отказа левого двигателя. В 16.52 (10.52 мск) самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска", — говорится в сообщении.

Кроме пассажиров, на борту находилось 571 килограмм багажа и 71 килограмм груза.

Авиакомпания "Якутия" принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.