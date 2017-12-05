Шахта "Распадская" в Кузбассе возобновила работу после пожара

КЕМЕРОВО, 5 дек — РИА Новости. Шахта "Распадская" в кузбасском городе Междуреченске, откуда в понедельник эвакуировали более 450 сотрудников из-за возгорания, возобновила работу, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе "Распадской угольной компании".

Сообщение о возгорании в устье дегазационной установки на территории шахты поступило в экстренные службы в 11.40 по местному времени (7.40 мск) в понедельник. Из "Распадской" самостоятельно эвакуировались на поверхность 456 горняков. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Четыре человека оставались под землей для жизнеобеспечения шахты, им ничего не угрожало. По данным пресс-службы группы Evraz, шахтное оборудование "Распадской" не пострадало от возгорания.

"Шахта возобновила работу. Специальная комиссия под контролем Ростехнадзора изучает причины инцидента", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что для расследования причин и обстоятельств происшествия в "Распадской" создана специальная комиссия. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли также проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного угольного комплекса в Кемеровской области: три шахты, разрез, одноименную обогатительную фабрику, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. Шахта "Распадская" — ведущее предприятие компании, сдана в эксплуатацию в 1973 году. Ее проектная мощность — 7,5 миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ. Наивысший показатель годовой добычи был достигнут в 2006 году — 8,6 миллиона тонн угля.