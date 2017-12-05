Защита полковника Захарченко обжаловала изъятие девяти миллиардов рублей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Защита Дмитрия Захарченко обжаловала решение суда, изъявшего у семьи полковника в пользу государства имущество более чем на 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Александр Горбатенко.

"Да, мы подали краткую жалобу", — сказал он, отметив, что решение Никулинского суда Москвы защита еще не получила и с мотивировкой не знакома.

Теперь Мосгорсуд должен будет проверить законность решения об изъятии. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях.

Как объяснял РИА Новости кандидат юридических наук Игорь Носков, после обращения в доход государства активы Захарченко, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но их часть может остаться за Росимуществом.

Сейчас полковник, не считающий себя виновным, находится в СИЗО. По данным источников РИА Новости в правоохранительной системе, Захарченко предъявлены в окончательной редакции обвинения по пяти эпизодам коррупции, в том числе о получении взяток новогодним отпуском в Сочи, дисконтом в ресторане на 3,5 миллиона рублей и денежной суммой в 800 тысяч долларов.

Как сообщал РИА Новости прокурор Сергей Бочкарев, следствие планирует выделить несколько уже расследованных эпизодов из дела и передать их в суд, следствие по остальным будет продолжаться.