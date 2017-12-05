В Москве росгвардеец ранил мужчину с ножом, оказавшего сопротивление

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии ранил оказавшего сопротивление мужчину с ножом возле одной из многоэтажек на Дубинской улице Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В Северном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления по Москве получили информацию о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на Дубинской улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, сотрудники увидели выбегающих из подъезда мужчин, у одного из них находился в руках нож", — сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, на законное требование остановиться неизвестные бросились врассыпную, а мужчина с ножом при задержании оказал сопротивление.

"В соответствии с законом сотрудник был вынужден применить табельное оружие, в результате чего подозреваемый получил огнестрельное ранение руки. Мужчине немедленно оказали доврачебную помощь, а на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа", — добавили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Подозреваемые задержаны и переданы сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Разбой".