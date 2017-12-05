Выйти за рамки. Почему охранники магазинов все чаще пускают в ход кулаки

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Выбитые зубы, сломанные кости, сотрясение мозга и рваные раны — безобидный поход за покупками порой может обернуться серьезными проблемами и даже госпитализацией. Одни конфликты между покупателями и секьюрити разрешаются сами собой, другие доходят до обысков с рукоприкладством. На этой неделе полиция начала проверку по заявлению жительницы города Пушкина. Женщина утверждает, что в супермаркете "Пятерочка" ее избил охранник, заподозрив в краже сыра. Как выстроено взаимодействие частных охранных предприятий с крупными торговыми сетями и почему многие из них без проблем берут на работу бывших "уголовников" — в материале РИА Новости.
"Судимость? Берем!"
Большинство супермаркетов и ТРЦ охраняют ЧОПы. Чтобы понять, какие требования предъявляются к кандидатам, корреспондент РИА Новости попробовал устроиться на работу в некоторые из них, чтобы стать охранником в магазине или торговом центре.
"На моей практике были случаи, когда лицензию выдавали человеку, ранее судимому за кражу, — рассказывает сотрудник одной из известных охранных структур. — А вот с более тяжкими статьями, такими как, к примеру, разбой, стать охранником будет уже гораздо сложнее. Хотя некоторые организации могут трудоустроить и без лицензии — тут уже зависит от того, как договоришься".
Есть и такие охранные предприятия, которые вообще не требуют наличия лицензии. В них, как показал эксперимент, устроиться гораздо проще, поскольку уголовному прошлому значения никто не придает. Если в Москве к таким кандидатам еще относятся с недоверием, то на работу "вахтовым методом" в регионы их берут с удовольствием. "Судимость — это вообще не проблема, приходите завтра с паспортом и трудовой", — сказали в отделе кадров одного агентства.
Допрос с пристрастием
Впрочем, нарваться на хамство и грубость можно даже в столичном торговом центре с вполне приличной на первый взгляд охраной. В прошлом месяце житель Москвы Алексей Крокотов на личном опыте убедился, насколько опасным для здоровья может стать общение с охранниками. Он отправился в торговый центр "Спектр" за покупками, а уехал оттуда на "скорой" с рваной раной руки и сотрясением мозга. Причина — конфликт с охранниками.
Процесс досмотра Алексей снял на камеру телефона, а ролик опубликовал на видеохостинге YouTube. На записи видно, что один из охранников ведет себя откровенно по-хамски, обвиняя Крокотова в краже и угрожая применить против него физическую силу. При этом свои документы сотрудники ЧОПа предъявить отказались. Когда покупателя стали душить в подсобке, он потерял сознание, ударился головой о кафельный пол и сильно поранил руку. Сотрудники полиции факт воровства в итоге не подтвердили.
"Я вызвал скорую помощь и попал в Первую городскую больницу, где мне на руку наложили шесть швов и диагностировали сотрясение мозга, — вспоминает Алексей. — На прошлой неделе со мной связывались представители охраны ТРЦ и просили не писать заявление в полицию, но извинений никто из них пока так и не принес".
Еще один скандальный эпизод случился весной в Челябинске. Охрана супермаркета избила 40-летнего инвалида второй группы Елизара Кудымова. Секьюрити показалось, что мужчина украл кассеты для бритвенного станка. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия".
На момент выхода материала компания X5 Retail Group, которой принадлежит сеть магазинов "Пятерочка", не прокомментировала инциденты с охраной. Вопрос о том, какие именно ЧОПы охраняют магазины, также остался без ответа.
Некорректное поведение
Как правило, одной из причин возникновения конфликтов на выходе из супермаркетов становится элементарная правовая неграмотность как самих сотрудников ЧОПа, так и покупателей. Первые часто задействуют полномочия, которыми их никто не наделял, вторые не знают, как себя вести и что говорить при попытке задержания.
"У представителя ЧОПа, который осуществляет охрану объекта (например, магазина), должны быть очень веские основания, позволяющие ему задержать клиента до приезда сотрудников полиции, — объясняет директор Школы охраны "Святовит" Валерий Земянцев. — Это можно сделать, если в помещении есть видеонаблюдение и на записи видно, как клиент совершает кражу. Либо должны быть свидетели, видевшие, как покупатель что-то украл".
Физическую силу охранники могут применить только в том случае, если покупатель первый кидается на них с кулаками. А специальные средства — только в случае отражения нападения, угрожающего собственной жизни охранника либо жизни граждан. Такие ситуации тоже случаются. "Иногда по-человечески просишь покупателя показать покупки и чек, — рассказали РИА Новости сотрудники охраны одного из магазинов. — А он в ответ начинает качать права, оскорблять и даже угрожать".