Выйти за рамки. Почему охранники магазинов все чаще пускают в ход кулаки

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Выбитые зубы, сломанные кости, сотрясение мозга и рваные раны — безобидный поход за покупками порой может обернуться серьезными проблемами и даже госпитализацией. Одни конфликты между покупателями и секьюрити разрешаются сами собой, другие доходят до обысков с рукоприкладством. На этой неделе полиция начала проверку по заявлению жительницы города Пушкина. Женщина утверждает, что в супермаркете "Пятерочка" ее избил охранник, заподозрив в краже сыра. Как выстроено взаимодействие частных охранных предприятий с крупными торговыми сетями и почему многие из них без проблем берут на работу бывших "уголовников" — в материале РИА Новости.

© Фото : Сергей Стефанов Квалификационный экзамен для сотрудников ЧОП © Фото : Сергей Стефанов Квалификационный экзамен для сотрудников ЧОП

"Судимость? Берем!"

Большинство супермаркетов и ТРЦ охраняют ЧОПы. Чтобы понять, какие требования предъявляются к кандидатам, корреспондент РИА Новости попробовал устроиться на работу в некоторые из них, чтобы стать охранником в магазине или торговом центре.

Охранные организации, как правило, набирают специалистов с наличием категории. Их у охранника может быть несколько. В нашем случае речь идет о самой низкой — четвертой. Секьюрити с таким разрядом права на ношение оружия не имеет, а из спецсредств может применять только дубинку. Чтобы ее получить, нужно пройти платный двухнедельный курс обучения, а также медосмотр у психолога и нарколога. Решение о выдаче удостоверения частного охранника принимает отдел лицензионной работы МВД. По закону получить лицензию могут даже лица с погашенной судимостью. Как заверили РИА Новости в одной из школ по подготовке охраны, к каждому кандидату полицейские подходят индивидуально.

"На моей практике были случаи, когда лицензию выдавали человеку, ранее судимому за кражу, — рассказывает сотрудник одной из известных охранных структур. — А вот с более тяжкими статьями, такими как, к примеру, разбой, стать охранником будет уже гораздо сложнее. Хотя некоторые организации могут трудоустроить и без лицензии — тут уже зависит от того, как договоришься".

Интересно, что в некоторых ЧОПах даже не спрашивают о наличии судимости. Если категорию охранника человеку присвоили уже после ее погашения, то проблем с трудоустройством у него не возникнет.

Есть и такие охранные предприятия, которые вообще не требуют наличия лицензии. В них, как показал эксперимент, устроиться гораздо проще, поскольку уголовному прошлому значения никто не придает. Если в Москве к таким кандидатам еще относятся с недоверием, то на работу "вахтовым методом" в регионы их берут с удовольствием. "Судимость — это вообще не проблема, приходите завтра с паспортом и трудовой", — сказали в отделе кадров одного агентства.

Допрос с пристрастием

Впрочем, нарваться на хамство и грубость можно даже в столичном торговом центре с вполне приличной на первый взгляд охраной. В прошлом месяце житель Москвы Алексей Крокотов на личном опыте убедился, насколько опасным для здоровья может стать общение с охранниками. Он отправился в торговый центр "Спектр" за покупками, а уехал оттуда на "скорой" с рваной раной руки и сотрясением мозга. Причина — конфликт с охранниками.

"У выхода из магазина стояли явно неисправные рамки, которые "пищали" на каждом втором посетителе, но охрана остановила только меня. Возможно, потому, что я был с рюкзаком, — рассказал РИА Новости Алексей. — Меня сразу же окружили несколько человек в форме и потребовали показать им содержимое сумки. Я попросил устроить мне встречу со старшим администратором. Хотел, чтобы охранники извинились за свое поведение. В служебном помещении один из них начал меня душить".

Процесс досмотра Алексей снял на камеру телефона, а ролик опубликовал на видеохостинге YouTube. На записи видно, что один из охранников ведет себя откровенно по-хамски, обвиняя Крокотова в краже и угрожая применить против него физическую силу. При этом свои документы сотрудники ЧОПа предъявить отказались. Когда покупателя стали душить в подсобке, он потерял сознание, ударился головой о кафельный пол и сильно поранил руку. Сотрудники полиции факт воровства в итоге не подтвердили.

"Я вызвал скорую помощь и попал в Первую городскую больницу, где мне на руку наложили шесть швов и диагностировали сотрясение мозга, — вспоминает Алексей. — На прошлой неделе со мной связывались представители охраны ТРЦ и просили не писать заявление в полицию, но извинений никто из них пока так и не принес".

Еще один скандальный эпизод случился весной в Челябинске. Охрана супермаркета избила 40-летнего инвалида второй группы Елизара Кудымова. Секьюрити показалось, что мужчина украл кассеты для бритвенного станка. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия".

В ноябре Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, который произошел в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, сотрудники одного из бюджетных супермаркетов "Пятерочка", заподозрив школьника в краже, не отпускали его из помещения магазина в течение нескольких часов.

На момент выхода материала компания X5 Retail Group, которой принадлежит сеть магазинов "Пятерочка", не прокомментировала инциденты с охраной. Вопрос о том, какие именно ЧОПы охраняют магазины, также остался без ответа.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба ГУМВД Москвы Охранник "Пятерочки" в Москве нокаутировал покупателя. Съемка камеры слежения

Некорректное поведение

Как правило, одной из причин возникновения конфликтов на выходе из супермаркетов становится элементарная правовая неграмотность как самих сотрудников ЧОПа, так и покупателей. Первые часто задействуют полномочия, которыми их никто не наделял, вторые не знают, как себя вести и что говорить при попытке задержания.

Так, действия представителей частных охранных предприятий строго регламентированы законом "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В соответствии с ним охранник при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия обязан предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований. Исключение — случаи, когда промедление создает непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия.

"У представителя ЧОПа, который осуществляет охрану объекта (например, магазина), должны быть очень веские основания, позволяющие ему задержать клиента до приезда сотрудников полиции, — объясняет директор Школы охраны "Святовит" Валерий Земянцев. — Это можно сделать, если в помещении есть видеонаблюдение и на записи видно, как клиент совершает кражу. Либо должны быть свидетели, видевшие, как покупатель что-то украл".

Однако и эти два обстоятельства не дают охраннику права производить осмотр вещей или карманов клиента. Это могут сделать только сотрудники полиции. "Если на выходе из магазина запищала рамка и охранник просит показать карманы или рюкзак, покупатель может спокойно отказаться от этой процедуры и пойти дальше по своим делам, — отмечает Земянцев. — И сотрудник охраны не имеет права задерживать клиента, лезть к нему в сумку и тем более применять физическую силу и спецсредства. Что касается несовершеннолетних, то их тем более нельзя ни досматривать, ни удерживать. Как правило, детей охранники стараются вообще не трогать, даже если те что-то украли".

Физическую силу охранники могут применить только в том случае, если покупатель первый кидается на них с кулаками. А специальные средства — только в случае отражения нападения, угрожающего собственной жизни охранника либо жизни граждан. Такие ситуации тоже случаются. "Иногда по-человечески просишь покупателя показать покупки и чек, — рассказали РИА Новости сотрудники охраны одного из магазинов. — А он в ответ начинает качать права, оскорблять и даже угрожать".

Однако, по словам Валерия Земянцева, даже такое поведение покупателей не дает охране права "вестись" на провокации. В любой ситуации охранник должен быть предельно корректным по отношению к гражданам — представиться, показать служебное удостоверение и сделать все, чтобы избежать возникновения конфликтной ситуации.