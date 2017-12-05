РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Выйти за рамки. Почему охранники магазинов все чаще пускают в ход кулаки

14:2205.12.2017
(обновлено: 14:51 05.12.2017)
110831
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОхранаОхрана
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Выбитые зубы, сломанные кости, сотрясение мозга и рваные раны — безобидный поход за покупками порой может обернуться серьезными проблемами и даже госпитализацией. Одни конфликты между покупателями и секьюрити разрешаются сами собой, другие доходят до обысков с рукоприкладством. На этой неделе полиция начала проверку по заявлению жительницы города Пушкина. Женщина утверждает, что в супермаркете "Пятерочка" ее избил охранник, заподозрив в краже сыра. Как выстроено взаимодействие частных охранных предприятий с крупными торговыми сетями и почему многие из них без проблем берут на работу бывших "уголовников" — в материале РИА Новости.

© Фото : Сергей СтефановКвалификационный экзамен для сотрудников ЧОП
© Фото : Сергей Стефанов
Квалификационный экзамен для сотрудников ЧОП

"Судимость? Берем!"

Большинство супермаркетов и ТРЦ охраняют ЧОПы. Чтобы понять, какие требования предъявляются к кандидатам, корреспондент РИА Новости попробовал устроиться на работу в некоторые из них, чтобы стать охранником в магазине или торговом центре.

Покупатели выбирают пиво в отделе алкоголя
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Шопинг на выживание. Инвалид обвинил охрану магазина в избиении
Охранные организации, как правило, набирают специалистов с наличием категории. Их у охранника может быть несколько. В нашем случае речь идет о самой низкой — четвертой. Секьюрити с таким разрядом права на ношение оружия не имеет, а из спецсредств может применять только дубинку. Чтобы ее получить, нужно пройти платный двухнедельный курс обучения, а также медосмотр у психолога и нарколога. Решение о выдаче удостоверения частного охранника принимает отдел лицензионной работы МВД. По закону получить лицензию могут даже лица с погашенной судимостью. Как заверили РИА Новости в одной из школ по подготовке охраны, к каждому кандидату полицейские подходят индивидуально.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПокупатели в торговом зале супермаркета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Покупатели в торговом зале супермаркета

"На моей практике были случаи, когда лицензию выдавали человеку, ранее судимому за кражу, — рассказывает сотрудник одной из известных охранных структур. — А вот с более тяжкими статьями, такими как, к примеру, разбой, стать охранником будет уже гораздо сложнее. Хотя некоторые организации могут трудоустроить и без лицензии — тут уже зависит от того, как договоришься".

Охранник за пультом наблюдения. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Член СПЧ предлагает проверить охранные компании, обслуживающие магазины
Интересно, что в некоторых ЧОПах даже не спрашивают о наличии судимости. Если категорию охранника человеку присвоили уже после ее погашения, то проблем с трудоустройством у него не возникнет.

Есть и такие охранные предприятия, которые вообще не требуют наличия лицензии. В них, как показал эксперимент, устроиться гораздо проще, поскольку уголовному  прошлому значения никто не придает. Если в Москве к таким кандидатам еще относятся с недоверием, то на работу "вахтовым методом" в регионы их берут с удовольствием. "Судимость — это вообще не проблема, приходите завтра с паспортом и трудовой", — сказали в отделе кадров одного агентства.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИсправительная колония в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Исправительная колония в Приморском крае

Допрос с пристрастием

Впрочем, нарваться на хамство и грубость можно даже в столичном торговом центре с вполне приличной на первый взгляд охраной. В прошлом месяце житель Москвы Алексей Крокотов на личном опыте убедился, насколько опасным для здоровья может стать общение с охранниками. Он отправился в торговый центр "Спектр" за покупками, а уехал оттуда на "скорой" с рваной раной руки и сотрясением мозга. Причина — конфликт с охранниками.

Член СПЧ Яна Лантратова. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой СПЧ
Правозащитники просят МВД проверить профподготовку сотрудников ЧОПов
"У выхода из магазина стояли явно неисправные рамки, которые "пищали" на каждом втором посетителе, но охрана остановила только меня. Возможно, потому, что я был с рюкзаком, — рассказал РИА Новости Алексей. — Меня сразу же окружили несколько человек в форме и потребовали показать им содержимое сумки. Я попросил устроить мне встречу со старшим администратором. Хотел, чтобы охранники извинились за свое поведение. В служебном помещении один из них начал меня душить".

Процесс досмотра Алексей снял на камеру телефона, а ролик опубликовал на видеохостинге YouTube. На записи видно, что один из охранников ведет себя откровенно по-хамски, обвиняя Крокотова в краже и угрожая применить против него физическую силу. При этом свои документы сотрудники ЧОПа предъявить отказались. Когда покупателя стали душить в подсобке, он потерял сознание, ударился головой о кафельный пол и сильно поранил руку. Сотрудники полиции факт воровства в итоге не подтвердили.

"Я вызвал скорую помощь и попал в Первую городскую больницу, где мне на руку наложили шесть швов и диагностировали сотрясение мозга, — вспоминает Алексей. — На прошлой неделе со мной связывались представители охраны ТРЦ и просили не писать заявление в полицию, но извинений никто из них пока так и не принес".

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМагазин "Пятерочка" в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Магазин "Пятерочка" в Москве

Еще один скандальный эпизод случился весной в Челябинске. Охрана супермаркета избила 40-летнего инвалида второй группы Елизара Кудымова. Секьюрити показалось, что мужчина украл кассеты для бритвенного станка. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия".

Охрана. Архивное фото
© РИА Новости / Илона Головина
МВД: торговые сети выбирают сомнительных охранников
В ноябре Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, который произошел в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, сотрудники одного из бюджетных супермаркетов "Пятерочка", заподозрив школьника в краже, не отпускали его из помещения магазина в течение нескольких часов.

На момент выхода материала компания X5 Retail Group, которой принадлежит сеть магазинов "Пятерочка", не прокомментировала инциденты с охраной. Вопрос о том, какие именно ЧОПы охраняют магазины, также остался без ответа.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Пресс-служба ГУМВД Москвы
Охранник "Пятерочки" в Москве нокаутировал покупателя. Съемка камеры слежения

Некорректное поведение

Как правило, одной из причин возникновения конфликтов на выходе из супермаркетов становится элементарная правовая неграмотность как самих сотрудников ЧОПа, так и покупателей. Первые часто задействуют полномочия, которыми их никто не наделял, вторые не знают, как себя вести и что говорить при попытке задержания.

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Петербурге задержали охранника "Пятерочки" по делу о самоуправстве
Так, действия представителей частных охранных предприятий строго регламентированы законом "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".  В соответствии с ним охранник при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия обязан предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований. Исключение — случаи, когда промедление создает непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия.

© РИА Новости / Владимир ПесняТабличка "Внимание! Ведется видеонаблюдение!"
© РИА Новости / Владимир Песня
Табличка "Внимание! Ведется видеонаблюдение!"

"У представителя ЧОПа, который осуществляет охрану объекта (например, магазина), должны быть очень веские основания, позволяющие ему задержать клиента до приезда сотрудников полиции, — объясняет директор Школы охраны "Святовит" Валерий Земянцев. — Это можно сделать, если в помещении есть видеонаблюдение и на записи видно, как клиент совершает кражу. Либо должны быть свидетели, видевшие, как покупатель что-то украл".

Универсам Пятёрочка. Архивное фото
© Фото : A.Savin
Суд арестовал охранника "Пятерочки" после инцидента с пенсионеркой
Однако и эти два обстоятельства не дают охраннику права производить осмотр вещей или карманов клиента. Это могут сделать только сотрудники полиции. "Если на выходе из магазина запищала рамка и охранник просит показать карманы или рюкзак, покупатель может спокойно отказаться от этой процедуры и пойти дальше по своим делам, — отмечает Земянцев. — И сотрудник охраны не имеет права задерживать клиента, лезть к нему в сумку и тем более применять физическую силу и спецсредства. Что касается несовершеннолетних, то их тем более нельзя ни досматривать, ни удерживать. Как правило, детей охранники стараются вообще не трогать, даже если те что-то украли".

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДети у прилавков со спортивным инвентарем в магазине "Спортмастер"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Дети у прилавков со спортивным инвентарем в магазине "Спортмастер"

Физическую силу охранники могут применить только в том случае, если покупатель первый кидается на них с кулаками. А специальные средства — только в случае отражения нападения, угрожающего собственной жизни охранника либо жизни граждан. Такие ситуации тоже случаются. "Иногда по-человечески просишь покупателя показать покупки и чек, — рассказали РИА Новости сотрудники охраны одного из магазинов. —  А он в ответ начинает качать права, оскорблять и даже угрожать".

Работа оперативного дежурного. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В Москве проверяют сообщения об избиении покупателя охраной магазина
Однако, по словам Валерия Земянцева, даже такое поведение покупателей не дает охране права "вестись" на провокации. В любой ситуации охранник должен быть предельно корректным по отношению к гражданам — представиться, показать служебное удостоверение и сделать все, чтобы избежать возникновения конфликтной ситуации.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Елена Ерофеева
Таких случаев было бы гораздо меньше, если бы люди сами не провоцировали охрану на негатив. Не надо выпячивать свою исключительность и неприкосновенность, мнить себя пупом земли, наделенным многочисленными правами. Нет ничего зазорного в том, что охрана просит показать содержимое сумки - это их работа, за которую им платят деньги, и на которую они кормят свою семью.
Будьте проще - откройте и покажите. Вот увидите, перед вами вежливо извинятся. Интеллигентность и воспитанность именно в этом, а не в безразмерном качании своих исключительных прав.
Лично мне, когда не решаюсь оставить свою сумочку перед входом в магазин, никогда не бывает стыдно спросить:" Можно я пройду с сумкой, а на выходе покажу ее содержимое?" Как правило, мне охотно разрешают и не хотят проверять потом, не украла ли я чего)). Потому что порядочного человека, готового идти на компромисс, а не растопыривать пальцы перед работниками магазина, уважают везде, и в супермаркетах тоже.
14:54
05.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена