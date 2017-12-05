На "Распадской" начали проверку газовой обстановки после возгорания

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Проверка газовой обстановки, проветривание и ряд профилактических мероприятий организованы в скважине и в шахте "Распадской" после возгорания, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Сообщение о возгорании в устье дегазационной установки на территории шахты поступило в экстренные службы в 11.40 по местному времени (7.40 мск) в понедельник. По данным министерства, все 460 горнорабочих вышли на поверхность самостоятельно, пострадавших нет, шахтное оборудование не повреждено. Сотрудники МЧС Кемеровской области ликвидировали возгорание.

"Пятого декабря организован мониторинг газовой обстановки в скважине и в шахте. Проводятся профилактические мероприятия и проветривание горных выработок", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для расследования причин и обстоятельств происшествия в "Распадской" создана специальная комиссия, начала проверку Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

"Решение о возобновлении работ по добыче угля будет принято по результатам технического совета", — также сообщается в материалах министерства.

Шахта "Распадская" — ведущее предприятие компании, сдана в эксплуатацию в 1973 году. Проектная мощность шахты — 7,5 миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ. На сегодняшний день на шахте подготовкой и отработкой запасов занимаются семь подготовительных и четыре добычных участка. В среднем ежемесячно добывается от 420 до 720 тысяч тонн угля. В конце ноября "Распадская" досрочно выполнила годовой план добычи, получив более 5,5 миллиона тонн угля.