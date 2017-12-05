Информация о "минировании" ряда зданий в Калуге не подтвердилась

ВОРОНЕЖ, 5 дек — РИА Новости. Информация о "минировании" ряда административных зданий в Калуге, которая накануне стала причиной массовой эвакуации, не подтвердилась, сообщает во вторник управление МВД области.

Накануне вечером, по данным калужских СМИ, в городе эвакуировали посетителей из административных зданий, торговых центров, гостиницы "Ока", вокзала "Калуга-2" кинотеатра "Центральный". Также в СМИ говорилось о перекрытии некоторых улиц Калуги. По информации управления МВД региона, причиной эвакуации стали сообщения о минировании.

"По итогам проведения комплекса проверочных мероприятий информация, указанная в данных сообщениях, не подтвердились. Оснований для беспокойства граждан не имеется. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению инициаторов звонков", — информирует полиция.