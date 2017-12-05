В Ростове-на-Дону возобновят слушания по делу экс-депутата Думы Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону во вторник проведет предварительное слушание по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских, сообщил РИА Новости представитель суда.

"От государственного обвинителя поступило ходатайство о возобновлении производства… Суд рассмотрел ходатайство и решил, что в настоящее время местонахождение Бессонова неизвестно, имеются все основания для возобновления в порядке части 5 статьи 247 УПК РФ", — сказал собеседник агентства.

Данная статья предусматривает заочное рассмотрение дела.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал не согласованный с властями митинг численностью более 100 человек, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — десять лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения в свой адрес и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В конце февраля 2015 года дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако заседания неоднократно переносились из-за ходатайств депутата о том, что он не может присутствовать в суде из-за болезни либо его неявки. В итоге в конце июня суд вернул дело в прокуратуру из-за того, что подсудимый не был ознакомлен с материалами и ему не вручили копию обвинительного заключения.

Прокуратура обжаловала данное решение в Ростовском областном суде, который 23 сентября 2015 года постановил вернуть дело в Кировский суд для рассмотрения по существу. Однако спустя несколько переносов слушания из-за неявки подсудимого суд 28 октября 2015 года изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено.