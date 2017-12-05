На Камчатке врач-офтальмолог ответит в суде за потерю зрения у ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек — РИА Новости. На Камчатке завершено расследование дела в отношении врача-офтальмолога детской поликлиники, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к потере зрения у ребенка, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Жительница Петропавловска-Камчатского обратилась в поликлинику за оказанием медпомощи своему новорождённому сыну, у которого имелся риск развития заболевания ретинопатии – тяжелое заболевание глаз, угрожающее полной потерей зрения.

"По данным следствия, врач не провела установленную нормами и правилами диагностику, отказалась от производства надлежащего офтальмологического осмотра пациента, мотивировав отказ нахождением ребенка в состоянии сна, не взяла ребенка на диспансерное наблюдение, не диагностировала развитие заболевания, соответственно не назначила необходимое лечение, выставила необоснованный диагноз, указав, что ребенок продолжает находиться в группе риска, тогда как на момент осмотра заболевание прогрессировало и протекало минимум в 3 стадии", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что при обращении матери к другому врачу, у ребёнка диагностирована 5 стадия ретинопатии – слепота обоих глаз. В настоящее время ребенок является инвалидом в связи с полной утратой зрения.

"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было подтверждено в ходе длительной и сложной судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась за пределами Камчатского края. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд", — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Елена Матафонова.

Она добавила, что за совершение преступления, в котором обвиняется врач-офтальмолог, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.