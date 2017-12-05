Иностранка пыталась покинуть Крым по паспорту с фотографией сестры-близнеца

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Крымские пограничники задержали иностранную гражданку, которая пыталась пересечь госграницу по загранпаспорту с фотографией сестры-близнеца, сообщает крымское погрануправление.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Джанкой", когда гражданка одной из стран СНГ при попытке выезда из России предъявила подложный заграничный паспорт.

"Несмотря на превышение разрешенного срока пребывания на территории нашей страны, женщина уже несколько лет проживает в Керчи, а в предоставленном на проверку паспорте на фотографии изображена ее сестра-близнец", — говорится в сообщении.

В свою очередь 42-летняя женщина пояснила, что за время нелегального нахождения в Крыму установленный срок действия ее заграничного паспорта истек.

Устранить проблему с просроченным документом решила родственница задержанной, которая выехала на родину, где и оформила новый документ для родной сестры. При этом воспользовавшись внешним сходством, сама сфотографировалась для загранпаспорта.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы". Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении иностранки к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

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