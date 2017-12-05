Иностранка пыталась покинуть Крым по паспорту с фотографией сестры-близнеца

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Крымские пограничники задержали иностранную гражданку, которая пыталась пересечь госграницу по загранпаспорту с фотографией сестры-близнеца, сообщает крымское погрануправление.
"Несмотря на превышение разрешенного срока пребывания на территории нашей страны, женщина уже несколько лет проживает в Керчи, а в предоставленном на проверку паспорте на фотографии изображена ее сестра-близнец", — говорится в сообщении.
В свою очередь 42-летняя женщина пояснила, что за время нелегального нахождения в Крыму установленный срок действия ее заграничного паспорта истек.
Устранить проблему с просроченным документом решила родственница задержанной, которая выехала на родину, где и оформила новый документ для родной сестры. При этом воспользовавшись внешним сходством, сама сфотографировалась для загранпаспорта.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы". Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении иностранки к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
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