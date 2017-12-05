В Свердловской области при пожаре погибли мужчина и трое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Мужчина и трое его детей стали жертвами пожара в Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

По информации управления, трагедия произошла в ночь на 5 декабря в поселке Новоипатово Сысертского района, где на улице Новой загорелся частный жилой дом. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"По версии следствия, все погибшие и пострадавшие являлись членами одной семьи, которая проживала в указанном доме. В результате пожара погиб глава семьи, мужчина 1984 года рождения, и трое детей: девочка 2002 года рождения и двое мальчиков 2004 и 2016 года рождения", — уточняет ведомство, добавляя, что из огня были спасены две женщины 1985 и 1961 года рождения, которые сейчас находятся в больнице.

Как отметили в ведомстве, на телах погибших нет признаков насильственной смерти.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что данное ЧП не имеет отношения к криминалу. Он пояснил РИА Новости, что по одной из основных разрабатываемых версий причиной пожара стало замыкание электропроводки, вызвавшее задымление. Он добавил, что в дальнейшем, по предварительным данным, жившая в доме пожилая женщина ночью дважды вставала и открыла дверь, что вызвало приток кислорода и воспламенение.

Валерий Горелых отметил, что женщина попыталась вынести на улицу самого младшего ребенка, но он уже не подавал признаков жизни, поскольку, как и остальные дети, надышался дымом.