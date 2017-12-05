Трутнев поручил узнать, куда ушли деньги на реконструкцию аэропортов ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек – РИА Новости. Полпред президента в ДФО, вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что поручил провести служебное расследование после того, как на реконструкцию аэропортов Дальнего Востока не дошла часть бюджетных средств, два заместителя главы Росавиации были уволены.

На прошлой неделе Трутнев раскритиковал Минтранс за невыполнение программы по реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке, по его словам, часть средств не была освоена. В частности, как заявил Трутнев, в 2013 году на развитие аэродромной инфраструктуры было выделено 106,1 миллиарда рублей, из них более 64 миллиардов не были освоены. В пресс-службе Минтранса позже сообщили РИА Новости, что Росавиация получала средства для реконструкции аэропортов Дальнего Востока в меньшем объеме из-за корректировок Минвостокразвития.

"Я тогда, сказать честно, был очень расстроен. Я дал поручение провести служебное расследование. Очень хорошо помню, как развивалась эта ситуация. Представители Минтранса сообщили, что деньги выделены, проекты разработаны, но госэкспертизу не прошли. Я задаю вопрос: почему не прошли? Они отвечают: экспертиза сочла, что они плохо разработаны, не соответствуют требованиям законодательства РФ", — сказал во вторник Трутнев журналистам в ходе рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

Он пояснил, что "не дожидаясь никаких решений со стороны ведомств, просто поручил руководителям уволить людей, которые в этом виноваты". Двух заместителей руководителя Росавиации уволили буквально в течение двух дней, добавил Трутнев.

"Сегодня нет одобренных госэкспертизой проектов, поэтому нельзя было пустить деньги на строительство полос в аэропортах. Далее будет сверстан новый бюджет, и эти деньги в программу уже не вернуть. На мой взгляд, это яркий пример некомпетентной работы одного из ведомств", — сказал полпред.