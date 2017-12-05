СК выясняет обстоятельства гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 5 дек — РИА Новости. Следователи ведут проверку по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в частном доме в Кузбассе после пожара, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, инцидент произошел в субботу в одном из частных домов города Белово. По предварительной информации, в доме находились женщина с ребенком. Около 17.00 (13.00 мск) женщина на несколько минут вышла на улицу.

"Заходя в жилище, она услышала хлопок, затем в доме погас свет, а комнату заполнил едкий дым. Женщина не смогла войти внутрь, так как начался пожар, она стала разбивать стекла в окнах, чтобы спасти ребенка. Однако тело мальчика смогли вынести только спасатели, прибывшие на место происшествия. Ребенок признаков жизни не подавал. Врачи констатировали его смерть", — говорится в сообщении.

Причину пожара установят специалисты. Предварительной версией называется неисправность электроприбора. Как выяснили следователи, семья потерпевшего характеризуется положительно, на учетах в профилактических органах не состояла.

Сейчас сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента и причину смерти ребенка, заключили в ведомстве.