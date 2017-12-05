Житель Кузбасса 2,5 года получал пенсию за умершего отца

КЕМЕРОВО, 5 дек — РИА Новости. Промышленновский районный суд в Кемеровской области вынес приговор местному жителю, который 2,5 года незаконно получал пенсию умершего отца, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Как выяснили правоохранители, с июля 2014 по февраль 2017 года житель поселка Промышленного ежемесячно получал пенсию по старости и иные компенсационные выплаты, назначенные его отцу, а также выплату за уход за нетрудоспособным гражданином.

"В июне 2014 года 87-летний мужчина скончался, однако его сын не поставил в известность работников почтамта о смерти и продолжил получать пенсию. Он предъявлял паспорт отца и обманным путем брал деньги. Оказалось, что он 2,5 года незаконно получал пенсию умершего отца. Ущерб от его действий составил 734 тысячи рублей", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в 2017 году выяснилось, что пенсионер умер более двух лет назад. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество в крупном размере".

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил исковые требования в пользу Топкинского почтамта и взыскал с осужденного незаконно полученную сумму, добавила Тушкевич.