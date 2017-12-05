В Краснодаре после прорыва трубопровода восстановили теплоснабжение

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Теплоснабжение около 26 тысяч потребителей в Краснодаре восстановлено после прорыва трубопровода, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"В 23.50 аварийно-восстановительные работы завершены. 5 декабря в 05.00 теплоснабжение потребителей восстановлено", — говорится в сообщении.

Порыв трубопровода тепловой сети диаметром 800 миллиметров произошел в понедельник в районе дома 17 по Адыгейской набережной. Трубопровод принадлежит и обслуживается АО "Краснодартеплосеть" (ДЗО ООО "Дело-Центр"). Поврежденный участок трубопровода был перекрыт. Около 26 тысяч человек в 90 многоквартирных жилых домах, а также 13 социально значимых объектах оставались без тепла.