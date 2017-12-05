Пострадавших от взрыва газового баллона в Усть-Куте доставили в Иркутск

ИРКУТСК, 5 дек – РИА Новости. Вертолет с двумя пострадавшими во время взрыва газового баллона в Усть-Куте прибыл в Иркутск, сообщил РИА Новости представитель Иркутского областного центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в многоквартирном доме Усть-Кута во время установки натяжных потолков произошел взрыв газового баллона. Один человек погиб, трое госпитализированы. Двое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, были направлены вертолетом санавиации в Иркутск.

"Вертолет приземлился в Иркутске в 12.20 местного времени (7.20 мск). Пострадавшие будут доставлены в специализированное ожоговое отделение больницы №3 Иркутска", — сказал собеседник агентства.

Вертолет Ми-8 АМТ вылетел в Усть-Кут в понедельник. Запланированный на этот же день рейс в Иркутск был отложен из-за погодных условий, отметили в центре.