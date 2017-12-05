КЕМЕРОВО, 5 дек — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали за кражу 22-летнего жителя города Белово, который оставил на месте преступления свой паспорт, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

О происшествии заявил менеджер по продажам одного из салонов связи. По ее словам, один из покупателей украл дорогой мобильный телефон и скрылся. Следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленник в течение недели заходил в салон связи и рассматривал ассортимент.

"В последний визит он сообщил продавцу, что готов приобрести понравившийся ему гаджет в кредит. Менеджер по продажам сказала, что для совершения сделки необходим паспорт. Молодой человек передал ей свой документ, удостоверяющий личность. Девушка отлучилась от кассы, чтобы взять упаковку от мобильного телефона, и в это время покупатель скрылся из салона, прихватив с собой гаджет, но забыв свой паспорт", — говорится в сообщении.

Налетчиком оказался наркозависимый 22-летний местный житель, после совершения ограбления ему удалось скрываться в течение суток. За это время он успел продать телефон за 3 тысячи рублей, а на вырученные деньги купить наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж", максимальные санкции которой предусматривают до четырех лет лишения свободы.