В Орловской области в ДТП погибли три человека

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

"Сегодня около 21 часа на 12 км автодороги Орел — Брянск в районе деревни Солнцево произошло ДТП с участием автомобилей Сканиа и Митсубиси Лансер", — говорится в сообщении.

Установлено, что легковой автомобиль, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Сканиа.

"В результате столкновения три человека погибли, один получил телесные повреждения", — сообщаются в МВД.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники УГИБДД УМВД России по Орловской области.