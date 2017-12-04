В Новокузнецке столкнулись автобус с пассажирами и машина инкассаторов

КЕМЕРОВО, 4 дек — РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Новокузнецке, в результате которого в понедельник столкнулись инкассаторский автомобиль и автобус с пассажирами, пострадали трое, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла на улице Зыряновская. По предварительной информации, водитель инкассаторского автомобиля марки Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ.

"В результате автоаварии пострадали три человека: водитель инкассаторской машины и его пассажир, а также пассажир автобуса. Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В автобусе на момент ДТП находились 20 человек", — сказали в полиции.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кузбасская полиция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.