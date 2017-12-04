В Дагестане восстановили нарушенное газоснабжение

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Газоснабжение около 6,5 тысячи потребителей в Дагестане восстановлено, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Министерство отмечает, что в понедельник в 12.10 в селе Комсомольское Кизилюртовского района была обнаружена утечка газа в сварном шве надземного стального газопровода высокого давления диаметром 500 миллиметров. Подача газа бытовым потребителям (6,505 тысячи абонентов) была прекращена.

"В 14.30 аварийно-восстановительные работы завершены. В 16.00 газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.