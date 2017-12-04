Экс-главбух "Седьмой студии" обманом устроилась на работу, сообщил адвокат

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева устроилась на работу в организацию вопреки приговору суда, заявила в Мосгорсуде адвокат экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского Ксения Карпинская.

"Нина Леонидовна (Масляева) уже была осуждена условно, и в ее приговоре было, что она не могла работать в должности бухгалтера. Она обманула Алексея Аркадьевича (Малобродского) и устроилась на работу", — утверждает Карпинская.

Она добавила, что располагает информацией, что Масляева заявляла, что готова дать любые показания в обмен на условный срок.

"Я знаю, что к Масляевой ходили правозащитники, я знаю, что Масляева говорила, что готова дать любые показания и пойти на сделку со следствием", — сказала адвокат.