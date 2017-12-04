Хозяина собак, которые в Иркутской области загрызли ребенка, будут судить

ИРКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Хозяин собак, которые в городе Вихоревка Иркутской области загрызли двухлетнего ребенка, предстанет перед судом, ему инкриминируется статья "причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.
По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, "завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя города Вихоревка Братского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности".
В сообщении также отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.