Хозяина собак, которые в Иркутской области загрызли ребенка, будут судить

ИРКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Хозяин собак, которые в городе Вихоревка Иркутской области загрызли двухлетнего ребенка, предстанет перед судом, ему инкриминируется статья "причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в городе Вихоревка двухлетнего мальчика, который гулял во дворе своего дома, и случайно зашел на участок соседей, загрызли собаки. Когда мать пошла искать ребенка, то нашла его тело с множественными укусами. Хозяину собак соседи постоянно жаловались на их агрессивное поведение. Но мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы оградить жителей окрестных улиц от потенциальной опасности.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, "завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя города Вихоревка Братского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности".

В сообщении также отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.