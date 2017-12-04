Источник: женщина, сбившая мальчика в Балашихе, обвинила его отца в клевете

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (83)

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ольга Алисова, приговоренная к трем годам колонии-поселения за смерть мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе, пожаловалась в полицию на отца ребенка за его "клевету" на нее, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее защита Ольги Алисовой заявила РИА Новости, что готовит иск к отцу ребенка. По утверждению адвоката Натальи Куракиной, отец ребенка бездоказательно обвинил ее подзащитную в "наркомании, распространении наркотиков и преступном сговоре".

"Заявление Алисовой поступило 24 ноября. Она хочет привлечь к ответственности за клевету Шимко — отца погибшего мальчика", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В подмосковном главке МВД России РИА Новости, в свою очередь, сообщили о факте поступления в полицию заявления осужденной за совершение ДТП, в котором погиб ребенок.

"В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона "Железнодорожный" МУ МВД России "Балашихинское" поступило заявление от 31-летней осужденной за совершение ДТП, в котором погиб малолетний ребенок. По данному факту проводится проверка", — сообщили в пресс-службе ведомства.