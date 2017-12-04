В Новосибирске вынесли приговор по делу об убийстве ветерана

НОВОСИБИРСК, 4 дек — РИА Новости. Суд в Новосибирске в понедельник приговорил 32-летнего местного жителя к 18 годам колонии особого режима за убийство 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает управление СК по региону.

"Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУСК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего Ивана Гейнце… Он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 января 2017 года Гейнце в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире по улице Лермонтова Центрального района Новосибирска, где был знакомый ему 90-летний инвалид, ветеран Великой Отечественной войны.

"Между Гейнце и мужчиной произошел конфликт, в результате которого осужденный взял нож, подошел к сидящему на диване потерпевшему и нанес ему ножом множественные, не менее восьми, резаные ранения в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в СК.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены 18 свидетелей, назначены и проведены пять судебных экспертиз.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что приговор Новосибирского областного суда пока не вступил в силу и может быть обжалован.