Профессор МГУ опровергла сообщения о том, что купила "эликсир бессмертия"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Профессор геологического факультета МГУ заявила RT, что сообщения в СМИ о том, что она купила у мошенников "эликсир бессмертия", не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что доктор химических наук заплатила мошенникам пять миллионов рублей за "эликсир бессмертия", якобы способный надолго продлить жизнь.

"Разговора об эликсире вообще не стояло. Это была психологическая атака с угрозой смерти. Это было чистой воды вымогательство", — рассказала RT пострадавшая. По ее словам, в настоящее время она не поддерживает контактов ни с кем, опасаясь злоумышленников.

В то, что правоохранительные органы найдут вымогателей, женщина не верит. "Я буду ждать, что мне скажут дальше полицейские, хотя сейчас они меня, грубо говоря, отшили. Единственное, что мне хотелось бы теперь сделать, — это предупредить других", — сказала она.

Пострадавшая заявила, что после ее обращения в полицию стали известны ее имя и фамилия, хотя полицейские сообщили ей, что не публиковали эту информацию. "Логично предположить, что это сделали те люди, которые на меня навели", — заключила женщина.