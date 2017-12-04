МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В крови и тканях актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося 15 октября, обнаружены сильнодействующие препараты, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, экспертиза выявила высокое содержание галоперидола и феназепама. Специалисты установили, что эти медикаменты "регулярно вводились" Марьянову непосредственно перед смертью.

Дмитрий Марьянов умер на 48-м году жизни. Снимался в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", в сериале "Боец". Всего он сыграл более 80 ролей.

Друзья актера изначально сообщали, что актер потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, которая не приехала "по техническим причинам". Марьянова отвезли в больницу на частной машине, но врачам не удалось спасти его жизнь.

СМИ со ссылкой на результаты медэкспертизы сообщали, что актер умер от острой кровопотери, вызванной разрывом сосуда.