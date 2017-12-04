Прокуратура заинтересовалась двумя теплоходами, затонувшими под Саратовом

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Саратовская транспортная прокуратура приступила к проверке в связи с затоплением двух теплоходов в порту города Балаково на Волге, сообщили РИА Новости в понедельник в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 29 ноября, однако сообщили об этом только сейчас.

"Выявлен факт затопления двух теплоходов в акватории балаковского порта. Никто не пострадал, но это происшествие могло нанести ущерб Волге и угрожать безопасности судоходства", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что прокуроры намерены выяснить причины и обстоятельства инцидента, после чего владельцам теплоходов может быть предъявлено требование об извлечении обоих судов из Волги.