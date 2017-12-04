Угроза взрыва в Центральном детском магазине в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Угроза взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке в центре Москвы после звонка о "минировании" не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 600 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина из-за анонимного звонка с угрозой взрыва.

"Проверка завершена, всего вывели 600 человек", — сказал собеседник агентства, добавив, что специалисты не обнаружили каких-либо подозрительных предметов в здании.

Ранее Центральный детский магазин "минировали" 27 ноября. Тогда из здания было выведено около 700 человек.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.