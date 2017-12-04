Улюкаев подсчитал, сколько бутылок вина могут весить 20 килограммов

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев объяснил, почему он не удивился, получив от главы "Роснефти" Игоря Сечина 22-килограммовую сумку, в которой он якобы ожидал увидеть редкое вино.

"Гособвинение провело эффектный эксперимент по взвешиванию. Я провел собственное исследование: 10-12 бутылок вина в подарочной упаковке вмещаются в сумку подобного рода и весят около 20 килограммов", — заявил Улюкаев в ходе прений.

Произошедшее он счел провокацией, организованной, по его утверждению, главой "Роснефти" Игорем Сечиным и генералом Олегом Феоктистовым, возглавлявшим в компании службу безопасности.