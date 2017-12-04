В Краснодаре произошла очередная авария на теплотрассе

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Очередная авария на теплотрассе в Краснодаре в понедельник стала причиной отключения теплоснабжения в 90 многоэтажках, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Информация о порыве на теплотрассе диаметром 320 миллиметров по улице Адыгейская набережная в Краснодаре поступила дежурным в понедельник в 15.10 мск.

"В результате аварии была прекращена подача теплоснабжения по улицам: Гудимы, Постовая, Красная, Коммунаров, Мира, Седина, Комсомольская, Гимназическая, Красноармейская, Октябрьская, Ленина. Под отключение попало 90 многоквартирных жилых домов", — говорится в сообщении. Отмечается, что под отключение попали также социально-значимые объекты.

Работы по ликвидации аварии выполняют аварийные бригады АО "Краснодартеплосеть" в составе 20 человек и 5 единиц техники. В понедельник в столице Кубани дождь, температура от плюс 16 днём до плюс шести вечером.

В конце ноября в Краснодаре произошли две крупные аварии на теплотрассе, из-за которых была прекращена подача тепла в домах более 35 тысяч горожан.