Улюкаев попросил суд проверить Сечина и Феоктистова на ложный донос

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк "Им двигала корысть": прокурор потребовал для Улюкаева десять лет колонии Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев попросил суд направить в Следственный комитет РФ материалы его дела, чтобы проверить главу "Роснефти" Игоря Сечина и генерала Олега Феоктистова на ложный донос.

"Прошу передать в СК РФ материалы для изучения провокации, организованной Сечиным и Феоктистовым в отношении меня", — сказал экс-министр в ходе прений.