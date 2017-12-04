На Кубани студентка получила ожоги 90% тела при ударе током

СОЧИ, 4 дек — РИА Новости. Шестнадцатилетняя студентка Гулькевичского строительного техникума, перебираясь через грузовой вагон поезда, получила ожоги 90% тела в результате удара током, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает Южное следственное управление на транспорте (СУТ) СК РФ.

Инцидент произошел 2 декабря примерно в 16.00 на станции Гирей в Гулькевичском районе Краснодарского края.

"По предварительным данным, при поднятии на грузовой вагон поезда, с целью перелезть его, была травмирована током высокого напряжения 16-летняя девушка, учащаяся ГБПОУ Краснодарского края "Гулькевичский строительный техникум". Она доставлена в реанимационное отделение местной больницы с 90% ожогов тела. Следственными органами Южного СУТ СК РФ проводится доследственная проверка по факту травмирования током высокого напряжения девушки", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и родственники несовершеннолетней. Проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.